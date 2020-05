Rugby

Rugby - Top 14 : Rhys Webb tacle sèchement le RCT !

Publié le 2 mai 2020 à 10h35 par A.C.

Rhys Webb, qui n’est désormais plus un joueur du RCT, n’a pas été tendre envers les dirigeants toulonnais.

Tout avait si bien commencé. Le RCT décidait en décembre dernier d’accéder à la demande de Rhys Webb et d’écourter d’un an le contrat qui le liait au club. Le demi-de-mêlée s’apprêtait donc à disputer ses derniers mois sur la Rade... avant d’être convoqué par le Pays de Galles pour le Tournoi des Six Nations. Une décision qui a fortement agacé Bernard Lemaître, qui a finalement pris une décision radicale. Le patron toulonnais a en effet tout simplement décidé de rompre le contrat de Webb, qui a depuis signé en faveur des Ospreys pour la saison prochaine.

« La pire des choses est qu'ils ne m'ont rien dit en face »