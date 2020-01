Rugby

Rugby - Top 14 : Le nouveau boss du RCT justifie son choix avec Webb !

Publié le 14 janvier 2020 à 23h35 par A.C.

Bernard Lemaitre, nouveau propriétaire majoritaire du RCT, s'est exprimé au sujet de la polémique autour de Rhys Webb.

On ne devrait vraisemblablement plus voir Rhys Webb porter le maillot du RCT. Après avoir demandé à son club d'être libéré à la fin de la saison, une année avant le terme de son contrat, le demi-de-mêlée a soulevé une vive polémique au sein du club toulonnais avec sa convocation pour le Tournoi des Six Nations, avec le Pays de Galles. Initialement, il n'était pas éligible pour cette compétition et devait donc être à la disposition du RCT, mais la fédération galloise a décidé de faire une excéption à son règlement.

« C'est un coup porté au club par rapport à l'éthique et aux valeurs que l'on veut maintenir »