Rugby - Top 14 : Mourad Boudjellal justifie un choix fort avec le RCT !

Publié le 13 janvier 2020 à 15h35 par J.-G.D.

Questionné sur la récente prise de pouvoir de Bernard Lemaître, nouvel actionnaire majoritaire du RCT, Mourad Boudjellal explique que son successeur dispose d'une certaine manne financière

La nouvelle était tombée au début du mois de décembre : Bernard Lemaître devenait le nouveau propriétaire du RCT. Une passation de pouvoir opérée par Mourad Boudjellal, désireux de se mettre en retrait. L'homme d'affaires quittera officiellement la présidence de la formation varoise au terme de la saison, après avoir emmené le club au sommet. Lors d'un long entretien pour La Provence ce lundi, Boudjellal revient sur cette décision forte pour le club.

« Je préfère que ce soit Bernard Lemaître qui mette l’argent que moi, il peut assumer pour lutter face aux milliardaires »