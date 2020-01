Rugby

Rugby - Top 14 : Boudjellal en remet une couche sur son départ du RCT !

Publié le 13 janvier 2020 à 9h35 par J.-G.D.

Interrogé sur son départ de la présidence du RCT au terme de la saison, Mourad Boudjellal admet que ce choix était mûrement réfléchi.

Mourad Boudjellal est désormais en retrait. Toujours président du RCT, l’homme d’affaires varois a confié les rênes du club à Bernard Lemaître, nouvel actionnaire majoritaire. La figure emblématique du Rugby Club Toulonnais quittera officiellement la présidence au terme de cet exercice 2019-2020. De nouvelles perspectives s'ouvrent à lui, dont une possible aventure dans le monde du football (Sporting Club de Toulon). Dans une longue interview dans les colonnes de La Provence ce lundi, Boudjellal en dit un peu plus sur sa décision de quitter le RCT.

« C’est un choix de vie totalement assumé »