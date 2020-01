Rugby

Rugby - Top 14 : Une solution trouvée pour Rhys Webb ?

Publié le 12 janvier 2020 à 19h35 par A.C.

Un accord à l'amiable devrait être trouvé entre le Rhys Webb et le RCT, afin de boucler le départ prématuré du joueur.

C'est la grosse polémique du moment, du côté du Var. Après avoir demandé au RCT d'être libéré avec une saison d'avance de son contrat, Rhys Webb a été convoqué par le Pays de Galles pour le Tournoi des Six Nations. Une décision qui aurait particulièrement énervé Toulon, puisque le propriétaire Bernard Lemaître a rapidement annoncé que le joueur ne portera plus le maillot du club.

Webb devrait quitter le RCT !