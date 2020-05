Rugby

Rugby : L’énorme coup de gueule de Bernard Laporte !

Publié le 5 mai 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Président de la Fédération, Bernard Laporte s’agace de la position des clubs de Pro D2 de refuser la montée de deux formations de Fédérale 1.

L’ensemble du rugby tricolore, professionnel et amateur, est donc touché par la crise du coronavirus. Les différents championnats sont ainsi à l’arrêt, suite à la décision radicale prise par le gouvernement. Alors que deux formations de Fédérale 1, troisième échelon de l'ovalie tricolore, semblaient promises à une montée en deuxième division, les présidents de Pro D2 s'y opposent farouchement. Et lors d'une interview à RMC Sport ce mardi, Bernard Laporte, président de la FFR, hausse le ton.

« Une façon de travailler très particulière et très regrettable »