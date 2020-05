Rugby

Rugby - Top 14 : Le témoignage inquiétant de ce dirigeant sur la saison prochaine !

Publié le 1 mai 2020 à 20h35 par D.M.

Alors que la LNR devrait officialiser dans les prochaines heures l’arrêt du Top 14, le président de l’UBB Laurent Marti s’interroge sur une possible reprise en septembre prochain.

Les dirigeants du rugby français espéraient terminer la saison de Top 14 et organiser une phase finale en août prochain à huis clos. Mais à l’issue d’une rencontre avec la ministre des Sports Roxana Maracineanu, la LNR a annoncé ce jeudi que le championnat de France était terminé : « Le Bureau de la Ligue proposera au Comité Directeur de la LNR de ne pas donner suite au scénario 2 qui prévoyait l'organisation de Phases Finales fin août pour clôturer la saison 2019-2020, de prononcer la fin de cette saison 2019-2020, et de se concentrer sur l'organisation du lancement des éditions 2020-2021 des deux championnats à compter du mois de septembre 2020. » Interrogé sur cette décision de mettre fin au championnat, le président de l’UBB l'approuve, mais n’est pas certain que la prochaine saison de Top 14 reprendra en septembre.

« Je me dis qu'on ne pourra peut-être pas jouer au rugby en septembre »