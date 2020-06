Rugby

Rugby - XV de France : Coronavirus, reprise... Ibanez se montre optimiste !

Publié le 1 juin 2020 à 15h35 par A.D.

Le XV de France a dû se mettre en pause ces dernières semaines à cause du coronavirus. Alors que la reprise des compétitions pourrait s'effectuer à huis clos, Raphaël Ibanez, manager des Bleus, a fait passer un message fort.

Alors que les pays sont entrés dans une phase de déconfinement, les compétitions sportives reprennent peu à peu du service à travers le monde. Toutefois, la plupart d'entre elles se disputent et vont se dérouler à huis clos. Malgré tout, Raphaël Ibanez reste confiant et optimiste pour la reprise. Lors d'un entretien accordé à France Info , le manager du XV de France a estimé que les supporters seront de plus en plus nombreux lorsqu'ils pourront retrouver les stades.

«Nous aurons plus de monde dans les stades qu'avant»