Rugby

Rugby : Argentine, sélection... L'immense déception de Juan Imhoff !

Publié le 30 mai 2020 à 13h35 par A.D.

En début de semaine, le sélectionneur de l'Argentine a dévoilé une liste de 59 noms sélectionnables pour la reprise des rencontres internationales. Alors qu'il ne figure pas dans cette liste, Juan Imhoff, ailier du Racing, a fait part de ses regrets.

Juan Imhoff est désemparé. Cette semaine, Mario Ledesma, sélectionneur de l'Argentine, a annoncé sa liste de sélectionnables pour les prochains matchs internationaux. Malgré une liste de 59 noms, Juan Imhoff (32 ans) n'a pas été choisi. Dans des propos rapportés par Sport 24 , l'ailier du Racing, a fait part de son immense déception.

«C’est une immense douleur de ne pas être dans la liste des Pumas»