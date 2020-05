Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, reprise, huis clos... La LNR tire la sonnette d'alarme !

Publié le 25 mai 2020 à 18h35 par A.D.

Alors que les compétitions sportives ont été suspendues pendant de longues semaines à cause du coronavirus, la reprise pourrait être à huis clos. Un scénario que ne veut pas imaginer Paul Goze, le président de la LNR.

Paul Goze redoute fortement une reprise à huis clos. Pour contrer le coronavirus, le monde du sport s'est mis en pause pendant plusieurs semaines. Alors que les compétitions en France ne vont pas reprendre cette saison, la reprise pourrait s'effectuer sans spectateur à la rentrée. Lors d'un entretien accordé à Sport 24 , Paul Goze, le président de la LNR, a milité avec force contre l'instauration du huis clos la saison prochaine.

«Le tsunami en cas de huis clos ou de jauge partielle»