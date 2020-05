Rugby

Rugby - Top 14 : Coronavirus, crise... Le président de la LNR dédramatise !

Publié le 25 mai 2020 à 11h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, les compétitions sportives ont été suspendues pendant plusieurs semaines. Alors qu'une énorme crise a vu le jour, Paul Goze, président de la LNR, n'a pas souhaité s'affoler pour le moment.

Les clubs ont de quoi se refaire pour le moment, mais cela ne sera pas forcément le cas dans les mois à venir. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Paul Goze, le président de la LNR. Alors que le coronavirus fait rage, les instances sportives ont décidé de suspendre leurs activités et compétitions sportives pendant plusieurs semaines. Ce qui a provoqué une énorme crise. Lors d'un entretien accordé à Sport 24 , Paul Goze a lâché ses vérités sur l'ampleur du déficit financier pour les clubs de Top 14 et de Pro D2.

«Les ­bilans ­seront très préoccupants mais pas encore catastrophiques»