Rugby : Dusautoir livre ses conseils sur l’après-coronavirus !

Publié le 19 mai 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que le monde du Rugby est également à l’arrêt en France à cause de la crise du coronavirus, l’ancien capitaine du XV de France et du Stade Toulousain Thierry Dusautoir livre ses conseils sur la gestion de l’après-coronavirus, et notamment sur la question du calendrier Rugby.

« Si vous enlevez la Premiership et le Top 14, je ne suis pas certain que le rugby professionnel existe encore » . Le constat est sans appel pour Thierry Dusautoir, ancien capitaine du Stade Toulousain et du XV de France. Dans un édito publié sur l’Equipe , le Français, maintenant devenu consultant après sa retraite, livre ses conseils concernant la gestion de l’après-coronavirus, qui a provoqué un chamboulement total du monde du Rugby. Et il ne mâche pas ses mots…

« Le sujet du calendrier du Rugby est un serpent de mer »