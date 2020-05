Rugby

Rugby : Thierry Dusautoir se prononce sur la baisse des salaires !

Publié le 15 mai 2020 à 13h35 par La rédaction

L’ancien capitaine du XV de France et du Stade Toulousain est revenu sur la baisse des salaires de joueurs de Rugby qui s’annonce, qui est liée à la crise du coronavirus. Et pour lui, elle semble inévitable, et les joueurs vont devoir l’accepter…

Les temps s’annoncent rudes pour le Rugby. Alors que la saison de Top 14 est actuellement à l’arrêt, les joueurs professionnels devraient rapidement être contraints de baisser leur salaire, en raison de la crise du coronavirus, et de la crise économique qui se profile. Et les joueurs risquent de n’avoir pas d’autre choix que de l’accepter sans broncher…

« Les gars ne sont pas déconnectés non plus »