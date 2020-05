Rugby

Rugby - Top 14 : Kaino a tranché pour son avenir au Stade Toulousain !

Publié le 14 mai 2020 à 16h35 par A.C.

Jerome Kaino, troisième-ligne du Stade Toulousain, a laissé peu de place au doute concernant sa fin de carrière.

Ils sont nombreux à avoir choisis la France pour terminer une carrière bien remplie. Souvent, cela a mal tourné, mais pas pour Jerome Kaino. Considéré comme l’un des meilleurs troisième-ligne de l’histoire du rugby, le double champion du monde néo-zélandais a rejoint le Stade Toulousain en 2018. Nommé capitaine avec la grave blessure de Julien Marchand, il mène son équipe vers le Bouclier de Brennus, grâce à un jeu flamboyant salué par la plupart des observateurs.

« La saison prochaine sera surement ma dernière saison »