Rugby

Rugby - Top 14 : Collazo répond sèchement à Webb !

Publié le 9 mai 2020 à 20h35 par A.C.

Patrice Collazo, manager du RCT, est revenu sur les récents propos de Rhys Webb concernant son passage à Toulon.

La hache de guerre n’est pas encore enterrée. Dans une interview accordée à la BBC , Rhys Webb a taclé ses anciens dirigeants au RCT, expliquant notamment : « La pire des choses est qu'ils ne m'ont rien dit en face. Ils ont parlé directement dans les médias français. J'ai tout appris de la bouche des autres joueurs en arrivant à l'entraînemen t ». Bernard Lemaitre a rapidement réagit aux propos du demi-de-mêlée gallois, dont le contrat avec le RCT a été rompu, assurant avoir été trompé. « Rhys Webb arrange un peu la sauce à sa manière. C’est souvent le cas dans ce genre de situation » avait notamment expliqué le président toulonnais.

« Aucun joueur n’est au-dessus de l’institution »