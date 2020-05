Rugby

Rugby - Top 14 : Le patron du RCT répond à Rhys Webb !

Publié le 3 mai 2020 à 12h35 par A.C.

Bernard Lemaître, président du RCT, a tenu à répondre aux récentes attaques de Rhys Webb.

Désormais reparti au Pays de Galles, Rhys Webb ne gardera pas un très bon souvenir du RCT. Le demi-de-mêlée gallois a en effet eu des mots durs à l’encontre des dirigeants toulonnais, qui ont décidé de rompre son contrat en cours de saison, à cause d’un conflit concernant sa convocation pour le Tournoi des Six Nations. « La pire des choses est qu'ils ne m'ont rien dit en face » a expliqué Webb. « Ils ont parlé directement dans les médias français. J'ai tout appris de la bouche des autres joueurs en arrivant à l'entraînement. Ils n'ont pas eu la décence de me dire les choses en face. Les choses sont devenues un peu acides. Ils n'étaient pas contents que je sois rappelé pour le Tournoi. Ils pensent que lorsque tu es un joueur de Toulon, tu ne peux plus avoir envie de jouer pour une autre équipe ».

« Rhys Webb arrange un peu la sauce à sa manière »