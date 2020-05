Rugby

Rugby - Top 14 : Ce constat sur le départ d’Heyneke Meyer au Stade Français !

Publié le 5 mai 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur le départ d'Heyneke Meyer, ancien coach du Stade Français, en novembre 2019, Nicolás Sánchez explique que l'ambiance avait changé dans le vestiaire.

Le Stade Français a donc sauvé sa tête avec l’arrêt total du Top 14. Les Parisiens évolueront bel et bien dans l’Elite la saison prochaine, alors que les coéquipiers de Yoann Maestri occupait la place de lanterne rouge au classement. Un exercice 2019-2020 compliqué pour le club de la capitale, alors qu'Heyneke Meyer avait présenté sa démission au poste d'entraîneur en novembre dernier. Un départ commenté par Nicolás Sánchez, demi d’ouverture du Stade Français, lors d’un entretien au Midi-Olympique ce mardi.

«L’atmosphère a changé. Il y a beaucoup moins de pression négative »