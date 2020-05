Rugby

Rugby - Top 14 : La grande annonce du président du RCT !

Publié le 3 mai 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Bernard Lemaitre, président du Rugby Club Toulonnais, présente ses axes de réflexion pour la construction du club pour l’exercice 2020-2021.

Les formations de Top 14 doivent désormais se tourner sur une éventuelle reprise ou sur la prochaine saison. Entre le recrutement et la stabilité financière, le Rugby Club Toulonnais reste l’un des grands acteurs du Championnat de France. Les Varois pensent déjà à l'avenir, avec la possibilité d'intégrer de jeunes joueurs dans le groupe de Patrice Collazo. Des révélations de Bernard Lemaitre, président du RCT, lors de son passage sur les ondes de Sud Radio , tout en se confiant sur les objectifs du club.

« Renforcer le RCT dans tous les domaines »