Rugby - Top 14 : Savea fait ses adieux aux RCT !

Publié le 14 mai 2020 à 9h35 par A.C.

Julian Savea, ailier néo-zélandais du RCT, a confirmé son départ deux ans après son arrivée sur la Rade.

Finalement, ça a tout d’un flop. Lors de son arrivée, Julian Savea était déjà sur la pente descendante. Plus appelé avec les All Blacks, celui qui avait fait sensation à ses débuts et était annoncé comme le successeur de Jonah Lomu traversait en effet une période noire. On a pourtant vu le RCT relancer la carrière de plusieurs internationaux en difficulté, mais cette fois, c’est raté. En fin de contrat, le champion du monde 2015 va en effet quitter Toulon par la petite porte...

« Ce fut un long voyage pas toujours joli, mais les hauts l'emportent définitivement sur les bas »