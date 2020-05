Rugby

Rugby - Top 14 : Charles Ollivon raconte son confinement

Publié le 7 mai 2020 à 17h35 par A.C.

Charles Ollivon, capitaine du XV de France et troisième-ligne du RCT, s’est exprimé au sujet de son confinement.

On ne sait pas encore quand on reverra le Top 14, à la télévision. Le championnat de France, tout comme la Pro D2 et toutes les divisions inférieures, sont à l’arrêt depuis la mi-mars. Initialement une possible reprise en aout a été évoquée, mais rapidement écartée et désormais, la tendance donnerait à une reprise au mois de septembre prochain, seulement. C’est en tout cas ce qu’a annoncé récemment Paul Goze, président de la Ligue nationale de rugby, qui ne s’entend d’ailleurs pas du tout avec Bernard Laporte, son homologue de la FFR, aux sujet s des modalités de cette reprise.

« Le confinement se passe bien, du mieux possible »