Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon relativise pour le Tournoi des VI Nations !

Publié le 28 avril 2020 à 10h35 par T.M.

A cause du coronavirus, le Tournoi des VI Nations a lui aussi dû s’arrêter. Au grand dam de Charles Ollivon, qui relativise toutefois ce choix.

Le XV de France était en grande forme depuis le début du Tournoi des VI Nations. Avec 3 victoires pour 1 défaite, les hommes de Fabien Galthié étaient idéalement placés pour remporter la compétition. Ne manquait plus qu’une rencontre face à l’Irlande pour toucher au but. Mais la propagation du coronavirus est venue tout chambouler et le match a finalement été décalé. Il va donc falloir patienter encore un peu pour connaitre l’issue de ce Tournoi des VI Nations. Une coupure qui a totalement changé le quotidien de Charles Ollivon, capitaine des Bleus.

« On n’a pas le choix... »