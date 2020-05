Rugby

Rugby : Le président de la LNR en remet une couche sur le Mondial des Clubs !

Publié le 25 mai 2020 à 16h35 par A.D.

Comme il l'a lui-même confié, Bernard Laporte aimerait créer une Coupe du Monde des Clubs. Paul Goze, président de la LNR, s'est prononcé une nouvelle fois sur le sujet.

Paul Goze persiste et signe pour la Coupe du Monde des Clubs. Alors que Bernard Laporte aimerait mettre en place une compétition annuelle des clubs à l'échelle internationale, le président de la LNR a expliqué qu'il travaillait sur ce projet, mais pour une organisation tous les quatre ans. « Nous étions en discussions depuis plusieurs mois avec les autres ligues pour proposer une Coupe du monde des clubs envisagée tous les quatre ans pour éviter de surcharger les calendriers et ne pas dévaloriser la Coupe d’Europe. Nous devions présenter une première ébauche aux clubs français dans le courant de ce printemps, ce n’est évidemment plus d’actualité. Le sujet reviendra dans quelques mois, lorsque la crise sanitaire sera derrière nous » , avait-il confié au début du mois d'avril. Interrogé par Sport 24 ce dimanche soir, Paul Goze en a rajouté une couche.

«Il y a des mois que nous travaillons dessus, mais...»