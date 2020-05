Rugby

Rugby - XV de France : Le terrible aveu de Jefferson Poirot sur le dernier Mondial...

Publié le 24 mai 2020 à 22h35 par La rédaction

Éliminé en quarts de finale de la dernière Coupe du Monde, Jefferson Poirot est revenu sur cette désillusion. Le vice-capitaine du XV de France avoue notamment ne pas avoir suivi la fin du tournoi après la défaite face au Pays de Galles.

Si le XV de France est aujourd’hui premier au classement du Tournoi des 6 Nations, les coéquipiers de Guilhem Guirado auraient bien pu réaliser l’exploit quelques mois plus tôt. Après un parcours en poule quasiment irréprochable, les Bleus se sont fait éliminer en quarts de finale de la dernière Coupe du Monde. Une défaite (20-19) que Jefferson Poirot n’arrive toujours pas à digérer. Il avoue même qu’il n’a pas regardé la fin de la compétition.

« J'ai appris la victoire des Anglais contre les All Blacks alors que j'étais au marché ! »