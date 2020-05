Rugby

Rugby : Boudjellal dézingue le président du SC Toulon !

Publié le 21 mai 2020 à 13h35 par D.M.

Alors qu’il souhaitait s'investir au sein du club de football de Toulon, Mourad Boudjellal a dû tirer un trait sur cette piste. L’ancien président du RCT est revenu sur cet échec.

Après un passage couronné de succès dans le monde du rugby (trois victoires en Coupe d’Europe et un titre de champion de France à la tête du Racing Club de Toulon), Mourad Boudjellal a mis un terme à cette parenthèse. En février dernier, le dirigeant a cédé officiellement sa place à la tête du RCT à Bernard Lemaître. Une expérience dans le sport qui pousse Mourad Boudjellal à de nouveau s’investir. Lors d’un entretien à L’Equipe en janvier dernier, il n’avait pas caché son envie de prendre en main le club de football de Toulon et avait affiché clairement ses ambitions : « Revoir Toulon en Ligue 1, ça aurait de la gueule. Pas pour jouer le titre, je m'entends. On n'est la seule ville des 15 plus grandes de France à n'avoir aucun club en Ligue 1 ou en Ligue 2, c'est une anomalie. » Mais l’actuel dirigeant du SC Toulon Claude Joye ne semblait pas prêt à laisser sa place à Mourad Boudjellal.

« Il y a des gens qui prennent vite des coups de soleil à la lumière »