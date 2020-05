Rugby

Rugby - XV de France: Bernard Laporte est catégorique pour la Coronavirus Cup !

Publié le 27 mai 2020 à 19h35 par B.C.

D'après The Telegraph, une Coronavirus Cup of Word Rugby serait dans les tuyaux pour 2021 afin de limiter les pertes financières dues à la crise sanitaire. Interrogé sur le sujet, Bernard Laporte a néanmoins démenti l'organisation d'une telle compétition.

C'est une information pour le moins surprenante qu'a divulguée The Telegraph ces dernières heures. Selon le quotidien britannique, Francis Baron, l’ancien directeur exécutif de la Fédération anglaise, travaillerait actuellement sur la création d'une Coupe du Monde particulière ayant pour but de renflouer les caisses des Fédérations de Rugby. Celle-ci se nommerait alors la Coronavirus Cup of Word Rugby et se tiendrait à l'été 2021, durant 6 semaines, avec 16 sélections invitées. 31 matches seraient programmés au Royaume-Uni et en Irlande, permettant de récupérer jusqu'à 280M€. Contacté par Rugbyrama pour commenter cette nouvelle, Bernard Laporte, président de la FFR, a été très clair sur l'organisation d'une telle compétition.

« Cela ne se fera pas »