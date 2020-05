Rugby

Rugby – XV de France : Une tournée d’automne à prévoir ? La réponse de Laporte !

Publié le 16 mai 2020 à 21h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, s’est exprimé au sujet de la tenue d’une tournée d’automne.

La saison internationale au rugby, est rythmée par deux grands évènements : le Tournoi des Six Nations pour l’hémisphère nord et le Rugby Championship, dans l’hémisphère sud. Entre les deux et, en dehors des années de Coupe du monde, il y a les tournées d’automne et d’été, qui se déroulent en novembre et en juin. Ces tournées sont essentielles pour certaines fédérations, notamment la Néo-zélandaise, puisqu’elles correspondent à des très grosses rentrées d’argent. Avec la crise du COVID-19, elles sont forcément menacées.

« Ça semble compromis »