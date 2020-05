Rugby

Rugby - XV de France : Clerc croit en la nouvelle vague française !

Publié le 9 mai 2020 à 23h35 par A.C.

Vincent Clerc, ancien ailier international, est persuadé que la nouvelle génération tricolore a du potentiel.

Il y a encore quelques mois, personne n’aurait cru le XV de France capable de rivaliser avec les vice-champions anglais, ou le Pays de Galles, invaincu à domicile. Pourtant, les hommes de Fabien Galthié l’ont fait. Tout le crédit revient d’ailleurs aux nouveaux sélectionneurs, qui a dès le départ annoncé vouloir mettre en place un groupe jeune, qu’il souhaite modifier très peu d’ici la Coupe du monde en France, en 2023. Nous avons donc assisté à la naissance de nouvelles stars, comme Romain Ntamack, Antoine Dupont ou encore Arthur Vincent.

« On a beaucoup parlé d'eux en bien, mais il ne faudra pas être trop sévère s'il y a des accrocs »