Rugby - XV de France : Le message fort de Baptiste Serin pour Galthié !

Publié le 7 mai 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Interrogé sur son faible temps de jeu avec le XV de France, Baptiste Serin explique qu’il se plie volontiers aux décisions de Fabien Galthié.

Lors du Tournoi des VI Nations, Baptiste Serin devait s’asseoir sur le banc. Le demi de mêlée du Rugby Club Toulonnais se contentait de quelques minutes de jeu pendant les victoires du XV de France face à l’Angleterre, l’Italie et le Pays de Galles ou la défaite en Écosse. L’international tricolore restait donc un deuxième choix de Fabien Galthié à son poste, et dans un entretien à Rugbyrama ce jeudi, Serin interpelle directement le sélectionneur national.

« Je suis là pour me plier à ses envies et ses attentes »