Rugby

Rugby - XV de France : Le beau message de Fofana à Bastareaud

Publié le 7 mai 2020 à 15h35 par A.C. mis à jour le 7 mai 2020 à 15h49

Wesley Fofana est revenu sur sa relation avec Mathieu Bastareaud, qu’il connait depuis tout jeune et qu’il a notamment retrouvé en équipe de France.

Personne n’aurait parié, il y a encore quelques mois, que le XV de France puisse renaitre de ses cendres et tutoyer les plus grandes nations européennes. Il faut dire que Fabien Galthié a opéré un grand ménage dans l’effectif tricolore, se séparant notamment de certains cadres comme Mathieu Bastareaud. Vice-capitaine sous Jacques Brunel, le trois quart centre semble avoir définitivement été écarté des sélectionnables et, à 31 ans, il semble s’en être fait une raison.

« Mathieu, si tu lui donnes ta confiance, il te donnera le double en retour »