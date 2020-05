Rugby

Rugby - XV de France : L'aveu de Fofana sur la mise à l’écart de Novès !

Publié le 7 mai 2020 à 12h35 par A.C.

Wesley Fofana, trois-quart centre de l’ASM Clermont Auvergne et ancien du XV de France, est revenu sur le départ de Guy Novès.

Voilà plus de deux ans et demi que Guy Novès a été démis de ses fonctions de sélectionneur du XV de France, mais cela fait encore beaucoup parler. Tout d’abord parce que Novès a attaqué la Fédération française de rugby en justice, mais également parce que cela a marqué en quelque sorte l’arrivée au pouvoir de Bernard Laporte. Depuis, les rênes de l’équipe de France ont étés confiés à Jacques Brunel puis à Fabien Galthié, mais certains ne semblent toujours pas avoir compris.

« On n’a pas trop compris le chamboulement et leur licenciement »