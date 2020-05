Rugby

Rugby - XV de France : Fofana règle ses comptes après son forfait lors du dernier Mondial !

Publié le 6 mai 2020 à 21h35 par D.M.

Wesley Fofana n’a pas disputé le moindre match lors de la dernière Coupe du monde en raison d’une blessure à la cuisse. Alors que beaucoup ont douté de la véracité de sa blessure, le joueur de l’ASM a tenu à répondre à ses détracteurs.

La dernière Coupe du monde organisée en septembre dernier au Japon a laissé un goût amer dans la bouche des joueurs du XV de France. Après une phase de poules rondement menée, les Bleus se sont inclinés face au Pays de Galles en quart de finale (20-19) après notamment l’expulsion de Sébastien Vahaamahina. Un tournoi que n’a pas disputé Wesley Fofana. Alors qu’il devait participer au Japon à sa dernière compétition en équipe de France, le centre a dû déclarer forfait en raison d’une blessure de la cuisse. Alors que de fausses informations ont circulé concernant la véracité et la gravité de sa blessure, Wesley Fofana a tenu à mettre les choses au clair.

« Un jour, ça se retournera contre ces personnes »