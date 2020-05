Rugby

Rugby - XV de France : Argentine, VI Nations… La grande annonce de Bernard Laporte !

Publié le 8 mai 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Interrogé sur le futur calendrier du XV de France, remanié à cause du Covid-19, Bernard Laporte imagine la création d’un deuxième Tournoi des VI Nations cette année.

Le coronavirus a donc chamboulé du XV de France. Les Bleus ne devraient pas s'envoler en Argentine pour la tournée de juillet, alors que les hommes de Fabien Galthié patienteront jusqu’à octobre concernant leur dernier match du VI Nations face à l’Irlande. Interviewé par Le Figaro ce vendredi, Bernard Laporte, président de la FFR, envoie un message fort sur l'organisation d'un deuxième Tournoi en 2020.

« Pourquoi ne pas disputer un autre Tournoi »