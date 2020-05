Rugby

Rugby : L’énigmatique sortie de Mourad Boudjellal !

Publié le 31 mai 2020 à 23h35 par A.C.

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, s’est fendu d’un tweet assez étrange, qui pourrait concerner son successeur Bernard Lemaître.

Le torchon brûle, entre Mourad Boudjellal et Bernard Lemaître. L’ancien président du RCT a lancé plusieurs piqués à son successeur ces derniers mois, mais récemment, les choses semblent s’être envenimées. Dans les colonnes du JDD , les deux hommes ne s’épargnent rien et le nouveau boss toulonnais a même confié que cela pourrait se terminer au tribunal. « J'essaie toujours de résoudre les problèmes à l'amiable, mais je n'exclus rien. Nous avons des contentieux graves et choquants » a déclaré Lemaître, qui assure avoir sauvé le RCT de la catastrophe, en injectant 25M€ en deux ans, lorsqu’il n’était pas encore actionnaire majoritaire.

« Quand le singe veut monter au cocotier... »

Actif sur Twitter, Mourad Boudjellal a publié un message assez étrange ce dimanche soir, réinterprétant un proverbe africain. On ne connait pas le destinataire de ce message, mais cela pourrait bien être Bernard Lemaître. « Quand le singe veut monter au cocotier il faut qu’il ait le cul propre va falloir envisager d'acheter du lotus el maestro » a écrit Boudjellal. L’ancien président du RCT, qui sortira un livre et a notamment expliqué dans le JDD : « Vous apprendrez des choses car je vais retrouver ma liberté de parole ».