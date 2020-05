Rugby

Rugby - Top 14 : Quand Boudjellal se propose pour reprendre... l'ASM Clermont !

Publié le 27 mai 2020 à 23h35 par B.C.

Dernièrement, le président de Clermont a affiché son inquiétude pour l'avenir de son club. Dans sa rubrique « Mourad de Toulon », Mourad Boudjellal estime néanmoins que l'ASM ne déposera pas le bilan et propose même son aide.

Actuellement, les clubs de rugby français sont dans le flou pour la reprise du Top 14. En effet, certains présidents craignent une reprise à huis clos qui pourrait avoir un effet catastrophique sur le plan économique, c'est notamment le cas d'Eric De Cromières, patron de l'ASM Clermont. « On peut perdre 7 millions d’euros. S’il y a des huis clos pendant plusieurs mois, on peut en perdre 12. Si on a le huis clos sans aide, on tirera le rideau assez vite », avait-il indiqué, de quoi faire craindre le pire aux supporters auvergnats. Néanmoins, Mourad Boudjellal se montre rassurant sur l'avenir de l'ASM Clermont, détenu par le groupe Michelin, et l'ancien patron du RCT propose même ironiquement son aide en cas de coup dur.

« Si l’ASM était en difficulté, et bien je ferais acte de candidature »