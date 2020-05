Rugby

Rugby : Imhoff lance un énorme appel du pied à son sélectionneur !

Publié le 30 mai 2020 à 17h35 par A.D.

Absent de la liste de Mario Ledesma pour les prochaines échéances internationales, Juan Imhoff a fait passer un message fort au sélectionneur argentin.

Juan Imhoff ne perd pas espoir, loin de là. Cette semaine, Mario Ledesma a dévoilé une liste de 59 noms pour les prochaines rencontres internationales. Une liste à laquelle ne figure pas Juan Imhoff (32 ans). Dans des propos rapportés par Sport 24 , l'ailier du Racing a tenu à faire passer un message fort au sélectionneur de l'Argentine.

«Si je dois rejouer avec le maillot argentin, je le ferai de tout mon cœur»