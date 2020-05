Rugby

Rugby - XV de France : Ibanez affiche un grand objectif pour l’automne !

Publié le 31 mai 2020 à 21h35 par A.C.

Raphael Ibanez, manager de l’équipe de France, s’est exprimé au sujet des rendez-vous qui pourraient attendre le XV de France à l’automne.

Depuis le 17 mars dernier, le rugby est à l’arrêt. Cela concerne les championnats nationaux comme le Top 14 et la Pro D2, mais également le XV de France. Le Tournoi des Six Nations 2020 a été tronqué, puisqu’il reste toujours un match pour les Bleus, qui peuvent toujours remporter la compétition, face à l’Irlande. Quand sera programmé ce match ? Initialement en octobre, mais rien n’est encore acté. Le calendrier des Bleus à ce moment de la saison pourrait en effet être très chargé, avec de quatre à six matchs qui pourraient être organisés.

« Quel que soit l'adversaire qui se présente en novembre, le vrai objectif est que nous soyons en mesure de les battre pour gagner une à deux places au classement mondial »