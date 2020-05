Rugby

Rugby - XV de France : La grande annonce de Maxime Médard sur son avenir !

Publié le 29 mai 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur son futur avec Toulouse et en équipe de France, Maxime Médard ne compte pas raccrocher dans les prochains mois.

Maxime Médard sera donc resté sur le bord de la route pour le dernier Tournoi des VI Nations. Présent lors de la Coupe du monde au Japon, l'arrière de Toulouse n'entrait pas dans les plans de Fabien Galthié, nouveau sélectionneur national, pour la compétition. Le rugbyman de 33 ans peut légitimement se poser des questions sur son avenir. Mais via RMC Sport ce vendredi, l'international tricolore en profite afin d'évoquer son avenir en club ou avec le XV de France.

« Je n’ai pas annoncé de fin de carrière, que ce soit en club ou en équipe de France »