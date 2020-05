Rugby

Rugby - XV de France : Coronavirus, reprise... Bernard Laporte annonce la couleur !

Publié le 29 mai 2020 à 17h35 par A.D.

Suspendues pendant de longues semaines, les compétitions sportives pourraient bientôt reprendre pour le XV de France. Bernard Laporte a évoqué la possibilité que les Bleus n'affrontent que des nations du Nord pendant une année.

Bernard Laporte envisage tous les scénarios pour la reprise. Pour freiner la propagation du coronavirus, les activités sportives organisées sur le sol français ont été suspendues pendant de longues semaines. De même dans la quasi-totalement des autres pays du monde. Alors que les clubs pourraient bientôt reprendre du service, il pourrait en être de même pour le XV de France et les autres sélections nationales. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Bernard Laporte a lâché ses vérités sur la reprise des Bleus.

«Si on doit jouer uniquement entre nations du Nord sur une année, on ne va pas en mourir»