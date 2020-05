Rugby

Rugby : Coronavirus, reprise... Bernard Laporte affiche son optimisme !

Publié le 29 mai 2020 à 9h35 par A.D. mis à jour le 29 mai 2020 à 9h37

Alors que le sport s'est mis en pause pour contrer le coronavirus, les activités sont en passe de reprendre leurs droits. Bernard Laporte s'est montré optimiste pour la reprise.

Bernard Laporte est confiant pour la reprise des activités. Pour freiner la propagation du coronavirus, l'ensemble des activités organisées sur le territoire français ont été suspendues plusieurs semaines. Alors que le plan de déconfinement à débuté, le sport est sur le point de reprendre ses droits petit à petit. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Bernard Laporte, président de la FFR, a fait passer un message fort.

«Si les bars ont l'autorisation de rouvrir, il y aura du monde dans les stades»