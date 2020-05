Rugby

Rugby - Top 14 : Laporte optimiste pour la reprise !

Publié le 28 mai 2020 à 11h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, s’est exprimé au sujet de la reprise du Top 14 et de la Pro D2.

Le sport commence peu à peu à reprendre ses droits, après le confinement. On est encore loin d’apercevoir le bout du tunnel, mais dans le rugby, les choses commencent à se décanter. La Ligue nationale de rugby a en effet publié un protocole précis pour accompagner la reprise des clubs amateurs comme professionnels et le Stade Toulousain, par exemple, a repris les entrainements cette semaine. Pourtant, certains observateurs restent encore sceptiques concernant un retour à la normale pour la fin de l’été ou le début de l’automne, période prévue pour la reprise du Top 14 et de la Pro D2.

« Je suis optimiste pour une reprise des matchs en public en septembre »