Rugby - Top 14 : Cette grande annonce sur le retour de Bastareaud !

Publié le 22 mai 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Invité à se confier sur le grand retour de Mathieu Bastareaud, Pierre Mignoni, entraîneur de Lyon, admet que l’ex-international tricolore désirait revenir au LOU.

Après une aventure tronquée aux États-Unis, sous la tunique du Rugby United New York, Mathieu Bastareaud vient de rentrer en France. L’ancien trois-quarts centre de Toulon retrouvera le LOU (Lyon Olympique Universitaire) d’ici quelques semaines, lui qui avait déjà étrenné la tunique rhodanienne avant de rejoindre la Big Apple . Lors d’un long entretien au Midi-Olympique ce vendredi, Pierre Mignoni, manager général de la formation rhodanienne, en profite afin d’évoquer le retour de Bastareaud.

« Bastareaud avait envie de revenir »