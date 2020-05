Rugby

Rugby - XV de France : Saint-André décrypte le «massacre» pendant son mandat…

Publié le 29 mai 2020 à 13h35 par G.d.S.S.

Ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André a vécu une expérience délicate avec les Bleus. Il revient sur le calvaire qu’il rencontrait avec principalement la formation des jeunes.

Passé à la tête du XV de France entre 2011 et 2015, Philippe Saint-André n’aura pas eu une expérience vraiment marquante à ce poste puisqu’il n’a remporté aucun tournoi et avait subi une cinglante élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2015, face aux All Blacks. Interrogé dans un live avec Raphaël Poulain, Saint-André s’est confié sans détour sur cette période délicate et explique en quoi la formation française de l’époque étant un véritable calvaire pour composer le XV de France.

« On a massacré une génération de joueurs »