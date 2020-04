Rugby

Rugby - XV de France : Maxime Mermoz tacle sèchement Philippe Saint-André !

Publié le 8 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Non appelé par Philippe Saint-André pour la Coupe du monde 2015, Maxime Mermoz en profite pour pousser un coup de gueule contre l’ancien sélectionneur de l’équipe de France.

Le Mondial 2015 restera dans les annales pour le XV de France. Les Bleus avaient tout simplement subi la pire défaite lors d’un quart de finale d'une Coupe du monde de rugby, eux qui s’étaient lourdement inclinés face à la Nouvelle-Zélande (62-13). Maxime Mermoz avait donc suivi cette déroute depuis son canapé, Philippe Saint-André n’ayant pas jugé bon de le sélectionner l’inscrire pour la compétition. Interviewé par le Midi-Olympique , le centre du Stade Toulousain ne se montre pas avec l'ex-entraîneur de l'équipe de France.

«J’ai pris une énorme carotte : pas de Mondial ! Même pas réserviste !»