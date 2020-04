Rugby

Rugby - XV de France : Ce joueur de Galthié qui annonce la couleur pour l’Irlande !

Publié le 5 avril 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Demi d’ouverture de l’équipe de France de rugby, Matthieu Jalibert assure que les Bleus ont encore une chance de remporter le Tournoi des VI Nations.

Initialement prévue le 14 mars dernier, la rencontre entre le l'équipe de France et l’Irlande a officiellement été reportée, suite à la crise du coronavirus. Les hommes de Fabien Galthié devront donc patienter jusqu'à octobre avant la réception du XV du Trèfle. Le dernier match des coéquipiers de Charles Ollivon du Tournoi des VI Nations. Une rencontre importante puisque les Bleus peuvent encore remporter la compétition. Via des déclarations rapportées par Le Figaro, Matthieu Jalibert, demi d'ouverture tricolore, en dit plus sur ce match face aux Irlandais.

« Le match (contre l’Irlande) se jouera et on aura toujours une chance de gagner le Tournoi des VI Nations »