Rugby - XV de France : Guirado tire le bilan du Tournoi des Bleus

Publié le 4 avril 2020 à 22h35 par A.C.

Guilhem Guirado, ancien capitaine du XV de France, a analysé le premier Tournoi des Six Nations de Fabien Galthié.

Sans cette défaite en Écosse, Fabien Galthié aurait pu créer un exploit en remportant un Grand Chelem, dès son premier Tournoi des Six Nations. Les Bleus ont pourtant échoué à Murrayfield et le dernier match face à l’Irlande a été reporté, à cause du coronavirus. Tout n’est pas à jeter pour autant. Loin de là ! Les Français ont en effet montré un visage séduisant, basé sur une défense très agressive. De très bon augure pour la suite...

« Ce qu'ils ont montré, c'est signe d'espoir et de belles choses pour le futur »