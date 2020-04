Rugby

Rugby - XV de France : Guirado n'avait aucune crainte pour Ollivon !

Publié le 4 avril 2020 à 20h35 par A.C.

Guilhem Guirado, ancien capitaine du XV de France, s’est exprimé au sujet de son successeur Charles Ollivon.

Personne ne pouvait prévoir que le XV de France allait se relever aussi vite, sous la houlette de Fabien Galthié. Le sélectionneur a entamé un tout nouveau cycle, basé sur des jeunes joueurs pouvant aller jusqu’à la Coupe du monde 2023 en France. Le pari a payé tout de suite, puisque le XV de France a notamment défait les vice-champions anglais et le Pays de Galles, avant de perdre en Écosse. Nommé capitaine, Charles Ollivon est le symbole de ce vent de fraicheur qui souffle sur le rugby français, depuis le début de l’année 2020.

« Le connaissant, je savais qu'il allait relever le défi »