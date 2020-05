Rugby

Rugby - XV de France : Le grand chantier de Fabien Galthié !

Publié le 28 mai 2020 à 9h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, s’est exprimé au sujet des secteurs qu’il souhaite améliorer au sein de son équipe.

L’année 2020 est celle de la renaissance du rugby français, sur le plan international. En chute libre depuis la finale de Coupe du monde 2011 perdue sur le fil face à la Nouvelle-Zélande (7-8), le XV de France a repris des couleurs. Ce changement on le doit surtout à Fabien Galthié, qui avait déjà fait entrevoir les grandes lignes de son projet lors du dernier Mondial, lorsqu'il était encore adjoint de Jacques Brunel. Au cours du dernier Tournoi des 6 Nations, les Bleus ont continué sur la même lancé, montrant un visage très séduisant, surtout en attaque et dans l’agressivité défensive.

« Aujourd’hui, notre conviction est que l’on doit pouvoir changer le sens du jeu après chaque ruck »