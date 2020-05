Rugby

Rugby - XV de France : Une «Coronavirus Cup» ? La réponse de Galthié !

Publié le 28 mai 2020 à 15h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, s’est exprimé au sujet de la fenêtre internationale d’automne, qui pourrait être élargie.

La crise du COVID-19 va avoir des grosses répercussions sur l’économie mondiale du rugby. La Fédération américaine a en effet dû déposer le bilan et d’autres pourraient bien suivre, avec la Fédération australienne qui est au bord de la banqueroute. Ainsi, plusieurs projets sont envisagés, comme celle d’un Tournoi des 6 Nations « bis » en octobre ou encore une « Coronavirus Cup of World Rugby », comme annoncé récemment par le Guardian . Ce dernier projet porterait sur une compétition calquée sur l’actuel format de la Coupe du monde qui pourrait apporter entre 225M€ et 280M€ aux fédérations y participant.

« On s’adaptera »

Dans les colonnes de L’Équipe , ce jeudi, Fabien Galthié a évoqué le prochain automne, qui pourrait être chargé pour le XV de France. « Une sorte de Coupe du monde à l’automne ? Plus dur qu’une Coupe du monde ! Mais on s’adaptera. Et il faut que cela se fasse en harmonie » a déclaré le sélectionneur français. « On aurait adoré aller en Argentine, défier la Géorgie, l’Australie et bien sur l’Afrique du Sud. Là on attend. On entend parle de peut-être l’Argentine en octobre et peut-être aussi que les Néo-Zélandais souhaiteraient venir. Ou peut-être un Tournoi ? On est à 4 matches, peut-être 3, 2, 5, 6 de plus... Peu importe. On prendra avec délectation et on accumulera de l’expérience ».

