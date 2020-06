Rugby

Rugby - Top 14 : Roxana Maracineanu se prononce sur les conditions de reprise !

Publié le 5 juin 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que le rugby a été lourdement touché par la crise du Covid-19, Roxana Maracineanu met en avant les décisions prises au sujet de la reprise.

Depuis le début de la crise sanitaire, le Rugby est à l’arrêt. Alors que la discipline figure parmi les sports les plus gravement impactés par la pandémie, certains dirigeants comme Bernard Laporte n’ont pas hésité à monter au créneau pour venir en aide aux clubs et aux joueurs en souffrance. Aujourd’hui, un plan de reprise de la saison se met en place, qui prévoit un retour des entrainements très bientôt. Une initiative dont se réjouit la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

Maracineanu approuve le protocole de reprise du rugby