Rugby

Rugby : L’Afrique du Sud dans le Tournoi ? La réponse d’Habana !

Publié le 4 juin 2020 à 19h35 par A.C.

Bryan Habana, champion du monde 2007 avec les Springboks et ancien ailier du RCT, s’est exprimé sur une possible intégration de l’Afrique du Sud dans le Tournoi des 6 Nations.

La crise du COVID-19 pourrait accélérer pas mal de choses, dans le rugby. Véritable serpent de mer, la possible refonte du calendrier international de l’hémisphère nord ainsi qu’un changement radical des compétitions nationales a en effet été remis sur la table. Mais ce n'est pas la seule chose qui pourrait changer. L’Afrique du Sud, qui partage avec le même fuseau horaire que les pays européens, songerait en effet à quitter le Rugby Championship, pour intégrer le Tournoi des 6 Nations. D’ailleurs, les équipes sud-africaines des Cheetahs et des Kings évoluent déjà en Pro 14.

« Il y a des avantages et des inconvénients »